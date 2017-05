Erster Sommertag zum Greifen nah

Bis zur Wochenmitte fliesst von Tag zu Tag wärmere Luft in den Alpenraum. Damit steigen auch die Temperaturen täglich an. So gibt es am Mittwoch zum ersten Mal in diesem Jahr verbreitet einen Sommertag. Im Wallis werden schon am Dienstag Temperaturen von bis zu 26 Grad erwartet.

Wie «MeteoNews» mitteilt, darf am kommenden Mittwoch erstmals in diesem Jahr auf der Alpennordseite bei Höchsttemperaturen von 25 bis 27 Grad mit einem Sommertag gerechnet werde. Auch im Wallis soll das Quecksilber am Dienstag und Mittwoch bis auf 26 Grad steigen.

Als Sommertag bezeichnen Meteorologen einen Tag mit Höchsttemperaturen über 25 Grad. Die bisher wärmsten Tage waren nördlich der Alpen der 9. und 10. April, da hat es allerdings nur ganz lokal für 25 Grad gereicht – so beispielsweise in Genf. Im Tessin gab es schon am 19. März ein erstes Mal lokal um die 25 Grad. Dass es im Mai erste Sommertage gibt – auch wenn sowohl meteorologisch als auch astronomisch der Sommer erst im Juni beginnt – ist aber nicht aussergewöhnlich. Im Mittelland reicht es im Mai durchschnittlich für drei bis vier Sommertage.

Vermutlich gibt es aber nur einen Mini-Sommergruss. Denn in der zweiten Wochenhälfte fliesst aus Westen erneut kühlere und feuchtere Luft in die Schweiz. So wird es einerseits wieder unbeständig und andererseits eben auch spürbar kühler. Am Freitag und Samstag dürften kaum noch mehr als 15 Grad drin liegen.

15. Mai 2017, 11:02

