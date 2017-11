Erstes Swisspeak-Resort in Vercorin eröffnet

Feierlicher Akt. In Anwesenheit von Staatsrat Jacques Melly ist am Donnerstag das erste Swisspeak Resorts eröffnet worden. Foto: zvg

Nach 19-monatiger Bauzeit ist am Donnerstagabend das erste Swisspeak Resort in Vercorin im Val d'Anniviers eingeweiht worden. Neben Vertretern der Investorengesellschaft und des Ferienhausvermittlers Interhome hat auch Staatsrat Jacques Melly am Anlass teilgenommen.

Rund 400 geladene Gäste folgten der Einladung der Investorengesellschaft Mountain Resort Real Estate Fund SICAV. Jacques Melly bedankte sich in seiner Rede insbesondere bei der Investorengruppe für die Umsetzung des Projektes. «Der Walliser Tourismus findet nicht nur in den grossen, bekannten Skigebieten statt. Die Investorengruppe rund um Philippe Lathion zeigt, dass es sich auch lohnt, in kleinere Skigebiete – wie dieses hier in Vercorin – zu investieren. Die Regierung freut sich bereits jetzt, dass das Resort nicht das einzige im Kanton Wallis bleibt.»

Der Bau des Resorts dauerte rund 19 Monate und wurde durch das Lausanner Bauunternehmen Gefiswiss umgesetzt. Es sei darauf geachtet worden, für die Ausführungen der Bauarbeiten Handwerker aus der Region zu berücksichtigen, heisst es in einer Mitteilung zur Eröffnung. Philippe Lathion: «Die Erfahrungen, welche wir hier in Vercorin sammeln konnten, sind für den Bau der weiteren neun Swisspeak Resorts sehr hilfreich. Wir sind überzeugt, mit dem neuen Angebot dem Tourismus im Schweizer Alpenraum neuen Schwung zu verleihen und noch mehr Gäste aus der Schweiz, aber auch aus dem Ausland, für unsere Alpen zu begeistern.»

Weitere Swisspeak Resorts im Bau

Das vom Schweizer Ferienhausspezialisten Interhome vermietete und betriebene Resort mit total 101 Ferienwohnungen wird indes nicht das einzige seiner Art bleiben. Bereits im nächsten Jahr soll in Zinal – ebenfalls im Val d'Anniviers – das nächste Swisspeak Resort eröffnet werden. Danach folgt voraussichtlich im Jahr 2019 die Eröffnung eines weiteren Resorts in Meiringen. Der Bau dafür hat im Oktober begonnen. Nebst weiteren Projekten im Wallis bestehen auch Projektideen in den Waadtländer Alpen, im Berner Oberland und im Kanton Graubünden. Geplant ist, bis im Jahr 2024 in allen zehn Swisspeak Resorts Gäste zu empfangen.

pd / pmo

30. November 2017, 20:01

