Erstmals auch eine Miss

Landwirtschaft | Widdermarkt der Weissen Alpenschafe in Gampel

Beim traditionellen Widdermarkt der Weissen Alpenschafe (WAS) in Gampel wurden am Samstag neu auch Muttertiere aufgetrieben. Damit wurde neben dem Titel Mister Gampel 2018 erstmals auch der Miss-Titel vergeben.

Die Juroren hatten unter der Leitung von Chefexperte Hans-Rudolf Wegmüller mächtig zu tun. Neben den rund 60 Widdern waren auch 50 weibliche Tiere im Alter zwischen vier und 24 Monaten zu beurteilen.

Das Ergebnis stellte den Züchtern ein gutes Zeugnis aus. Mehrere Tiere wurden in allen drei Teilnoten mit dem Maximum bewertet. Der Titel des «Mister Gampel 2018» ging an einen anderthalbjährigen Widder aus der Stallung von Leo und Mario Furrer aus Staldenried. Den Titel «Miss Gampel 2018» erhielt ein erst halbjähriges Tier aus der Zucht von Rinaldo Imhasly aus Fieschertal.

Mehr über den Zuchtwiddermarkt im «Walliser Boten» vom 9. April 2018.

tr

07. April 2018, 16:26

Artikel teilen