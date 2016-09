Erstmals über 1500 Studierende an der FernUni

Das Herbstsemester 2016 steht vor der Tür und erstmals kann die FernUni Schweiz mit Sitz in Brig über 1500 Studierende begrüssen. An den Einführungsveranstaltungen in Martinach und Pfäffikon wurden die 1500. und 1501. Studentin geehrt.

Die Studierendenzahlen von Universitäre Fernstudien Schweiz (FernUni Schweiz) haben sich in den letzten Jahren stets nach oben entwickelt. Erstmals werden in diesem Herbstsemester 2016 über 1500 Studierende das Universitätsstudium bei der FernUni Schweiz aufnehmen.

Kurz vor Semesterbeginn führt die FernUni Schweiz jeweils eine Einführungsveranstaltung durch, an die alle Neustudierenden eingeladen werden. Am 20. August fand diese in Martinach statt und die Neustudentin Nathalie Nawratil konnte dort als 1500. Studentin der FernUni Schweiz geehrt werden. Claudia Hirschmann wurde am 27. August an der Einführungsveranstaltung der deutschsprachigen Studiengänge in Pfäffikon zur 1501. Studentin gekürt.

Die FernUni ist eine vom Bund anerkannte universitäre Institution und führend im Bereich universitäres Fernstudium in der Schweiz. Seit 1992 bietet die FernUni Schweiz zahlreiche anerkannte Studiengänge auf Bachelor- und Master-Stufe an. An drei Standorten in der Schweiz (Brig, Siders und Pfäffikon) betreuen die Student Manager die Studierenden und sind die Ansprechpartner für Fragen rund um das Fernstudium.

02. September 2016, 11:33

