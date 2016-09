Abkühlung nach dem Wochenende

Am Wochenende bleibt uns das Sommerwetter erhalten. Erst am Montag sinken die Temperaturen deutlich. Foto: Willy Zengaffinen

Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt am Wochenende das Wetter im Alpenraum. Zu Wochenbeginn wird es nass und kälter.

Trotz einiger Wolkenfelder am Samstagmorgen sowie Quellwolken am Nachmittag wird auch der Samstag nochmals recht sonnig. Es bleibt trocken und sommerlich warm. Am Nachmittag sind in Saas Fee 19 Grad, in Susten 29 Grad gemeldet.

Ab Sonntagmittag sind Wolken und Wind angekündigt. Am Abend sind lokal Platzregen oder Gewitter möglich. Auf Montag erreicht das Wallis eine Kaltfront, die deutlich kältere Meeresluft mitbringt. Es fällt überall Regen und es kühlt ab. Anschliessend setzt sich bald das nächste Hoch durch.

Mehr zum Wetter im Wallis finden Sie hier.

03. September 2016, 11:45

