Es gibt 1008 neue Walliser

Das Wallis hat 1008 neue Bürgerinnen und Bürger. Staatsrat Frédéric Favre, Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport nahm die Vereidigung der neuen Bürgerinnen und Bürger vor. Die Feiern fanden am 5. Dezember 2017 in der Simplonhalle in Brig und am 11. Dezember 2017 in der Halle Polyvalente in Conthey statt.

Nachdem die Anträge von den jeweiligen Gemeinden überprüft worden waren, hatte der Grosse Rat die Einbürgerungen in der Novembersession gutgeheissen. Die Gesuche kommen aus 52 Ländern. Am meisten Anträge stellten Personen aus Portugal (322), an zweiter Stelle stehen Personen aus Italien (152), gefolgt von Personen aus Frankreich (94).

Die Eidesleistungszeremonie ist für die neuen Walliser Bürgerinnen und Bürger das Ziel eines langen Wegs. Die Walliser Behörden freuen sich, diese Personen als vollwertige Mitglieder ihrer Gemeinschaft mitsamt den Rechten und Pflichten eines Schweizer Bürgers oder Bürgerin zu empfangen.

pd/noa

11. Dezember 2017, 17:30

