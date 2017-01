Etwas Schnee im Anmarsch

Am Mittwoch und Donnerstag beeinflusst ein Ostseetief das Wetter. Besonders auf Donnerstag bringt dabei eine wetteraktive Störung verbreitet Schnee im Norden und starken Wind in den Bergen sowie im Süden.

Am Mittwoch überwiegen meist die Wolken mit nur wenigen Aufhellungen. Die Temperaturen erreichen in Sitten am Nachmittag bis etwa 2 Grad, in Zermatt bis -3 Grad. Besonders am Nachmittag und am Abend schneit es im Norden und auf den Bergen immer wieder. Im Rhonetal hingegen fällt kaum oder nur wenig Schnee. Im Tal weht tagsüber etwas Südwestwind, auf den Bergen starker bis stürmischer Nordwestwind.

Am Donnerstag fällt vor allem nördlich des Rottens noch etwas Neuschnee. Im Tagesverlauf bessert sich das Wettergeschehen aber zusehends. Bereits am Freitag folgt dann aber wiederum schönstes Wetter im Wallis mit viel Sonne, gefolgt von wechselhaftem Wetter mit wenig Schnee im Norden am Wochenende.

pmo

04. Januar 2017, 10:13

Artikel teilen