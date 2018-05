Ex-Gardisten versammelten sich in Naters

Vereine | Garde kommt an und erfreut sich grosser Beliebtheit

Im Zusammenhang der 1000 Jahr Feier Naters hielt die Sektion der Ex-Gardisten Wallis an Auffahrt traditionsgemäss ihre GV im Gardistendorf ab.

Nach dem Gottesdienst und dem Verstellen der Gardisten hiess der Gemeindepräsident und Nationalrat Franz Ruppen die Gardisten in Naters willkommen. Der Sektionspräsident Bernhard Rotzer hatte den rund 70 anwesenden Gardefreunden gute Nachrichten zu verkünden und berichtete, dass Papst Franziskus den Gardebestand von 110 Mann auf 135 Mann aufstocken will. Die Garde kommt an und erfreut sich im Vatikan grosser Beliebtheit, da die jungen Schweizer seit über 500 Jahren den Päpsten tapfer und treu zur Seite stehen.

Aufgrund der veränderten Sicherheitslage wurde letztlich auch die Ausbildung professionalisiert, indem alle Rekruten einen Monat lang eine Spezialausbildung bei der Tessiner Polizei zu absolvieren haben. Die Walliser Sektion erfreut sich zudem eines neuen Mitglieds und ernannte Jérôme Montani zum neuen Vize-Präsidenten und Philippe Mayoraz zum Kassier.

Der ehemalige Vizekommandant der Schweizergarde und Obmann der amici, Tony Jossen, gab bekannt, dass im Gardemuseum ein weiteres Freudenereignis bevorsteht, nämlich die Fertigstellung der Sala Guardia, welche vom Landesbischof Jean-Marie Lovey eingesegnet werden wird.

Im Mittelpunkt der Tagung standen aber das gesellige Beisammensein und die Pflege langjähriger Freundschaften, wie es in einer Mitteilung heisst. Die GV im kommenden Jahr findet in Saviese.

