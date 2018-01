Schulbetrieb eingestellt

Eyholz | Lage in Eyholz spitzt sich zu

Land unter vor den Läden an der alten Kantonsstrasse. Foto: Walliser Bote

Durch die anhaltend starken Regenfälle hat sich die Situation in Eyholz am Dienstagvormittag weiter zugespitzt. Die Evakuierung des gefährdeten Gebiets bleibt aufrechterhalten. Der Betrieb der Primarschule wird am Nachmittag eingestellt.

Dies gab der Visper Krisenstab nach einem Rekognoszierungsflug mit den geologischen Experten des Kantons bekannt. Der Schulbetrieb werde eingestellt, weil einzelne Strassen durch herabfliessendes Wasser gefährdet sein könnten, hiess es. Das Gebiet oberhalb des Wohnquartiers Lengacher bleibe unter Beobachtung. Wie der Krisenstab weiter mitteilt, besteht für die Bevölkerung beim Aufenthalt in den Gebäuden keine Gefährdung. Für die Bewohner von Eyholz wurde eine Helpline eingerichtet (027 948 99 24).

Die Kantonsstrasse zwischen dem "Bristol"-Kreisel in Visp und der "blauen Brücke" bei Brigerbad bleibt bis auf weiteres gesperrt. Für den Schwerverkehr gibt es periodische Durchgangskorridore. Der Postautoverkehr auf dem fraglichen Abschnitt bleibt eingestellt.

