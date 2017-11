30 Teilnehmer frischten ihr Verwaltungsrats-Wissen auf

Am gestrigen Donnerstag haben 30 interessierte Teilnehmer im La Poste in Visp ihr Wissen im Bereich Bildung und Führung von Verwaltungsratsgremien aufgefrischt. Damit führt die Pro-Economy.vs ihr Seminarangebot für kaufmännische Fachleute im Oberwallis weiter.

Mit Stefanie Meier-Gubser, Rechtsanwältin und Geschäftsführerin des Schweizerischen Instituts für Verwaltungsräte svig beim Centre Patronal in Bern, konnte die Pro-Economy.vs eine versierte und kompetente Fachfrau zum Thema «Verwaltungsräte» finden.

Die Anforderungen und Erwartungen an die Arbeit als Verwaltungsrat sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Dies spiegelt sich in erhöhter medialer Wahrnehmung, verstärkter Einmischung (vermeintlicher) Anspruchsgruppen sowie einem erhöhten Haftungsrisiko. Verwaltungsräte tragen eine grosse Verantwortung. Nur wer sich engagiert, seine Aufgaben kennt und zuverlässig wahrnimmt sowie sein Mandat sorgfältig ausübt, nimmt seine Verwaltungsratsfunktion korrekt wahr.

Die interessieren Oberwalliser Verwaltungsräte und Berater frischten ihr Wissen in Bezug auf was eine gute Corporate Governance (Grundsätze der Unternehmensführung) ausmacht. Dabei wurden sie über Funktion, Aufgaben, Rechte und Pflichten eines Verwaltungsrates informiert und über häufige Haftungsfallen aufgeklärt – von der Annahme bis zur Beendigung eines Verwaltungsratsmandats. Eine Veranstaltung zum gleichen Thema fand im Unterwallis bereits im September statt.

Die Pro-Economy.vs ist ein gemeinnütziger Verein, welcher 2008 gegründet wurde und rund 120 Walliser Treuhand- und Beratungsbüros, Unternehmen und Privatpersonen als Mitglieder zählt. Der Verein bezweckt, die Kräfte der Gründerverbände (EXPERTsuisse, Treuhand Suisse, COMPTAVAL sowie OREF) und ihrer Berater zu bündeln, um mit den Vertretern der Walliser Wirtschaft ihre Interessen in den Bereichen Verwaltung, Politik und Wirtschaft einzubringen. Zudem bietet die Pro-Economy.vs ihren Mitgliedern und der Öffentlichkeit Seminare an.

03. November 2017, 16:10

