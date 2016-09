Fachunterricht auf 3258 Metern über Meer

Die Lernenden der Schreinerklasse des dritten Lehrjahres erhielten am Dienstag einen Unterricht der besonderen Art.

Die Schreinerlehrlinge der Oberwalliser Berufsfachschule besuchten die Ahnenhütte im Lötschenthal.Nach einer gut zweistündigen Wanderung von der Fafleralp zur Anenhütte wurden die Lernenden in einem geführten Rundgang über das Konzept und die Infrastruktur der autarken Hütte orientiert.

Neben einem modernen Innenausbau in massivem Walliser Lärchenholz verfügt die Anenhütte über eine eigene Trinkwasser- und Energieversorgung sowie Abwasser- und Abfallentsorgung. Die angehenden jungen Berufsleute erhielten an diesem Tag vor Ort spannende Einblicke in die Praxiswelt, teilte die Berufsfachschule am Mittwoch mit.

pd/noa

14. September 2016, 16:15

Artikel teilen