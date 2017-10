Ein gutes Händchen

Am Sonntagvormittag trafen sich die Walliser Fahnenschwinger in Naters zur Generalversammlung. Am Nachmittag stand in der Klosi-Turnhalle mit dem 40. Walliser Fahnenschwinger-Wanderpreis ein lockerer und kameradschaftlicher Wettkampf an. Der Sieg ging wie im Vorjahr an Dolores Zurbriggen-Fux.

An der Generalversammlung zeigte sich: Das Vereinsjahr 2017 der Walliser Fahnenschwinger war ereignisreich. Das Eidgenössische Jodlerfest in Brig-Glis stach dabei besonders heraus. In der Dreifachturnhalle Berufsfachschule Oberwallis zeichnete sich die Walliser Sektion als Organisator der Wettkämpfe verantwortlich. Hansrüedi Zbinden, Präsident der Walliser Fahnenschwinger, blickt zurück: «Es war einfach grandios.»

Mit Schwung und Elan

Im Anschluss an die Generalversammlung stand am Nachmittag die 40. Ausgabe des Walliser Wanderpreises in der Natischer Turnhalle Klosi auf dem Programm. Dabei wurde auch gleich ein neues Bewertungssystem getestet, welches im nächsten Jahr an sämtlichen Jodlerfesten und Wanderpreisen zum Einsatz kommt. Den Sieg sicherte sich Dolores Zurbriggen-Fux. Anlässlich des Jubiläums fand heuer erstmals auch ein Duett-Wanderpreis statt. Auch hier sicherte sich Zurbriggen-Fux den ersten Rang. Dies gemeinsam mit Hansrüedi Zbinden.

msu

29. Oktober 2017, 17:22

