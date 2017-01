Falsche Hunderternoten in Verbier aufgetaucht

Unbekannte haben in einem Pub in Verbier mit falschen Hunderternoten bezahlt. Foto: Keystone

In einem Pub in Verbier sind am vergangenen Wochenende falsche Hunderternoten aufgetaucht. Bereits im März 2016 sind in demselben Lokal Blüten in Umlauf gebracht worden.

Als der Pub-Betreiber die Einnahmen des vergangenen Wochenendes auf der Bank einzahlen wollte, erlebte dieser eine unangenehme Überraschung, als dort die Zählmaschine zwei falsche Hunderternoten registirerte.

Bereits im März des vergangenen Jahres hätten Unbekannte mit falschen Fünfziger- und Hunderternoten in seinem Lokal in Verbier bezahlt, wird der Patron bei «LeNouvelliste» zitiert. Damals habe er insgesamt 350 Franken verloren.

Beide Male sei die Täterschaft nach dem gleichen Muster vorgegangen: Die Unbekannten hätten sowohl die diffusen Lichtverhältnisse als auch den Rummel an der Bar ausgenutzt, um eine Getränkebestellung mit einer gefälschten Banknote zu bezahlen. Das retournierte Rückgeld habe man daraufhin eingesteckt.

pan

31. Januar 2017, 17:32

