Falsche Polizisten auch in anderen Kantonen

Im Dezember warnte die Walliser Kantonspolizei die Bevölkerung vor falschen Polizisten, die Geld zu ergaunern versuchten. Aber nicht nur im Rhonetal, auch in anderen Kantonen sind die Telefonbetrüger an der Arbeit.

Die Telefonanrufer gaben sich dabei als fürsorgliche Gesetzeshüter aus und versuchten auf diese Art und Weise, Geld zu ergaunern. Die Betrüger verlangten, dass man ihnen Bank- oder sonstige Privatdaten bekannt gibt. Die Täterschaft suchte laut Walliser Kantonspolizei vor allem den Kontakt zu älteren Menschen.

Wie die «Schweiz am Wochenende» nun berichtet, ist nicht nur das Wallis betroffen. Auch im Kanton Solothurn treiben falsche Polizisten ihr Unwesen. Die Strategie ist dieselbe. Zuletzt wurden in Basel Ende Dezember fünf mutmassliche Betrüger festgenommen. Auch in Zürich ist ein «Polizist» geschnappt worden, als er bei einer Frau eine Tasche mit Wertsachen abholen wollte.

07. Januar 2018, 18:00

