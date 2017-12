Falsche Polizisten versuchen Geld zu ergaunern

In den vergangenen Tagen haben sich Telefonanrufer als fürsorgliche Polizisten ausgegeben und auf diese Weise versucht, Bargeld zu ergaunern. Die Betrüger verlangen, dass man ihnen Bank- oder sonstige Privatdaten bekannt gibt. Oft werden Nummern verwendet die an die Polizei erinnern, wie zum Beispiel 00117, 0117 oder 117.

Die Täterschaft sucht mit Telefonanrufen den Kontakt zu älteren Menschen. Die Anrufer geben sich als Angehörige der Polizei aus und sprechen Hochdeutsch. Im Verlaufe des Gesprächs wird unter anderem mitgeteilt, dass kriminelle Personen es auf das Vermögen der Angerufenen abgesehen hätten. Das Geld auf den Bankkonten und ihre Wertgegenstände seien nicht mehr sicher. Daher soll dieses abgehoben, die Schliessfächer geleert und der Polizei zur vorübergehenden, sicheren Lagerung übergeben werden.

Die Kantonspolizei rät deshalb, bei Hochdeutsch sprechenden Personen, die sich als Polizisten ausgeben, skeptisch zu sein. Betroffene sollen am besten über die Notrufnummer 117 nachfragen, ob es diesen Polizisten tatsächlich gibt. Zudem sind keine Angaben über persönliche finanzielle Verhältnisse zu machen und niemals Bargeld oder Wertsachen an unbekannte Personen zu übergeben. Im Verdachtsfall oder wenn man einen entsprechenden Anruf erhalten hat, wird geraten, sich direkt mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

pd/map

22. Dezember 2017, 16:49

Artikel teilen