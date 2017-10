Belalp Bahnen setzen Familienkarten-Aktion um

999 Familienkarten wollten die Belalp Bahnen bis zum 31. Oktober 2017 verkaufen. Obwohl dieses Ziel nicht erreicht wird, wird das neue Saisonabo zu 999 Franken für die ganze Familie trotzdem lanciert. Dies nicht zuletzt deshalb, da über 50 Prozent der Käufer Neukunden sind.

Das in Blatten-Belalp anfangs August lancierte neue Saison-Abonnement zu 999 Franken für die ganze Familie wurde an die Bedingung geknüpft, dass es von 999 Familien gekauft wird. Wie die Belalp Bahnen nun mitteilen, lassen Hochrechnungen einen Verkauf von 750 Familienkarten bis zum 31. Oktober erwarten. Die Aktion könne aber trotzdem realisiert werden, da nicht nur die absolute Zahl an verkauften Abonnements entscheidend sei, führen die Verantwortlichen aus: «Der bis zum jetzigen Stand überraschend hohe Anteil an neuen Saisonabo-Besitzern in der Höhe von über 50 Prozent erlaubt uns, die Aktion erfolgreich durchzuführen», freut sich Michael Nellen, Geschäftsführer der Belalp Bahnen AG.

«Ich bin überzeugt, dass die Aktion nicht nur kurzfristig einen grossen Mehrwert für die ganze Region darstellt, sondern auch einen immensen Gewinn für die kommenden Jahrzehnte bringen kann», so Nellen weiter. Wie geplant endet die Aktion am kommenden 31. Oktober und wird nicht darüber hinaus verlängert.

msu

27. Oktober 2017, 15:02

