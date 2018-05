Automobilisten wollen Lackschäden bezahlt kriegen

Seit Dienstagnachmittag zieht sich eine weisse Farbspur vom Kreisverkehr beim Dorfeingang von Baltschieder bis auf die Rottenbrücke. Die Spur lässt auf einen beim Transport verloren gegangenen Farbbehälter schliessen. Die Farbe hat sich an den Carrosserien und Felgen von vorbeifahrenden Autos festgesetzt. Gleich mehrere Fahrzeugbesitzer haben das nahe gelegene Gipser- und Malergeschäft Pfammatter aus Baltschieder verdächtigt.

«Wir haben seit Dienstag gleich mehrere Anrufe erhalten», sagt Philipp Pfammatter, Inhaber der Pfammatter Maler und Gipser AG. Die Anrufer hätten sich aufgrund von weissen Farbflecken an Felgen, Carrosserie sowie in Radkästen gemeldet, die sie sich in einer Farblache im Baltschieder-Kreisel auf der Nordseite der Rottenbrücke zugezogen haben. Die einen würden bei ihm nachfragen, ob die Farbe von seinem Betrieb stamme. Andere würden gleich mit der Tür ins Haus fallen und möchten von ihm wissen, wie er die Reinigungskosten zu zahlen gedenke, führt Pfammatter aus.

Da sein Gisper- und Malergeschäft unmittelbar neben dem Kreisel liegt, sei der Verdacht schnell auf ihn gefallen, so Pfammatter. Das sei zwar naheliegend, doch die Farbe stamme von keinem von seinen Fahrzeugen, beteuert er.

Da er nun aufgrund der Farbschäden an diversen Fahrzeugen einen Imageschaden befürchtet, habe er sich in der Angelegenheit auch an die Kantonspolizei gerichtet. Auch bei der Kantonspolizei Visp sind diverse Anrufe eingangen, wie man dort bestätigt. Man habe die Anrufer in Kenntnis gesetzt, dass die Farbe nicht von der Pfammatter Gisper und Maler AG sei. Der Verusacher ist der Polizei nicht bekannt.

Die Farbspuren lassen darauf schliessen, dass ein Fahrzeug von der Umfahrungsstrasse aus Richtung Lalden in den Kreisverkehr fuhr und dort einen Farbbehälter verloren hat. Die Farblache wurde anschliessend von den passierenden Fahrzeugen bis auf die Rottenbrücke verteilt.

Inzwischen ist die Farbe getrocknet.

mas

02. Mai 2018, 17:20

Artikel teilen