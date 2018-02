Fasnächtler sammeln für die «Gesundheits!Clowns» der IG Humorvisite

Damian Gsponer und Stefan Werlen, auch bekannt als Duo Dünitü sind an der hiesigen Fasnacht auch für die IG Humorvisite am Geld sammeln. Zusammen mit ihren Clownpartnerinnen Manuela Werlen und Daniela Bettler tätigen die vier «Gesundheits!Clowns» mittlerweile in acht Oberwalliser Institutionen regelmässig Humorvsiten.

Wann immer sie können sammeln die Berufskomiker Gsponer und Werlen bei ihren Auftritten auch für ihre Tätigkeiten im gesundheitsfördernden Humor. So startete das Duo Dünitü in Begleitung von Herbert Heldner heuer ihr Fasnachtsprogramm mit der Premiere am Bunten Abend des Frauen und Müttervereins in Brig. Die 80 Frauen bedankten sich unter anderem mit einer Spende von 715 Franken für die IG Humorvisite.

Am vergangenen Mittwoch besuchten die vier gelernten «Gesundheits!Clowns» zusammen das grosse jährlich stattfindende Fasnachtsfest des Frauen und Mütterverein in Stalden. Im Nu halfen die vielen als «Maschgini» verkleideten Kindern den Clowns Spenden, für ihre wertvolle Arbeit, zu sammeln. Bereits nach einer Stunde, konnte die Speakerin Sarah Mathier auf der Bühne den stolzen Betrag von 1000 Franken an die IG Humorvisite Oberwallis übergeben.

pd/noa

08. Februar 2018, 14:43

