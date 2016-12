Über 50'000 Franken für Schutzdamm in Saas-Balen

Der Vorstand der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden hat an der Sitzung im Dezember 45 Gesuche behandelt und Beiträge in der Höhe von 3'966'016 Franken beschlossen. Berücksichtigt werden Projekte in den Kantonen Graubünden, Wallis, Tessin, Bern, Freiburg, Jura, Uri, Glarus, Luzern, Waadt und Solothurn.

Der Kanton Zürich stellt insgesamt 1'387'000 Franken aus seinem Lotteriefonds für Projekte in Ilanz/Glion GR, Trun GR, Verdabbio GR und Serravalle TI zur Verfügung. Auch der Lotteriefonds des Kantons Basel-Landschaft leistet mit 800'000 Franken einen wesentlichen Beitrag an Projekte in St. Martin im Unterwallis, Guggisberg BE, Vaulion VD, St. Brais JU und Saas-Balen.

An die 17. Etappe der Gesamtmelioration der Gemeinde Cazis GR leistet die Patenschaft einen Beitrag von 100'000 Franken. Gesamtmeliorationen sind Massnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur mit grosser Wirkung. Sie dienen nicht nur der Landwirtschaft, sondern zum Beispiel auch der Pflege von Schutzwäldern und dem Unterhalt von Schutzbauten. Gesamtmeliorationen sind aber auch langjährige und aufwendige Arbeiten.

Schutzvorkehrungen gegen Naturgefahren, zum Beispiel Aufforstungen, Lawinen- und Bachverbauungen sowie Waldpflege, sind ein wichtiger Bereich in der Unterstützungstätigkeit der Patenschaft. Saas-Balen baut einen Schutzdamm gegen drohenden Steinschlag. Die Patenschaft kann einen Beitrag von 50'550 Franken daran leisten. Den Steinschlagschutz in der Gemeinde Jaun FR unterstützt sie mit 45'050 Franken. Auch die Behebung von Unwetterschäden fordert zahlreiche Berggemeinden immer wieder. An die Arbeiten in der Gemeinde Glarus Süd GL trägt die Patenschaft 250'000 Franken bei, an die der Schwellenkorporation Schattenhalb BE 80'000 Franken.

30. Dezember 2016

