Faszination Helikopter

Dieses Wochenende feiert das Helikopterunternehmen Air Zermatt seinen 50. Geburtstag. Das grosse Jubiläum wird, anlässlich zwei Tagen der offenen Tür, im grossen Stil gefeiert.

In Scharen, fast einem Open Air gleich, zog es die Oberwalliser am Samstag zur Basisstation nach Raron. Geboten wurde ein vielseitiges und interessantes Rahmenprogramm mit diversen Aktivitäten am Boden und in der Luft. Flugdemos, Rundflüge, Flugsimulator, Ausstellungen, Animationen und Festwirtschaft: Für jeden war etwas dabei.

Für Spektakel sorgte etwa das Super-Puma-Display-Team der Schweizer Luftwaffe. Die speziell ausgebildeten Piloten zeigten mit ihrer Vorführung die Dynamik des Super Pumas. Kommandant Jan „Schwiiz“ Schweizer und seine Mannen gaben anschliessend eine Autogrammstunde.

Nicht weniger spektakulär war die Darbietung von Akroflieger Nicolas Ivanoff mit seinem Hamilton Extra 330LX (Red Bull Air Race); oder jene des 2,4 Tonnen leichten BO 105 C Flying Bulls – dem bis heute einzigen Hubschrauber, der voll kunstflugtauglich ist.

Natürlich zeigte sich auch die Flotte der Air Zermatt mit den Helioptertypen Bell 429, EC 135 T3, EC 130 T2, AS350B3 Ecureuil und SA315B Lama von ihrer besten Seite.

Am Boden konnten die Zuschauer dann auf Tuchfühlung mit den Piloten gehen und die Helis aus nächster Nähe bestaunen, oder gleich auf einen 12-minütigen Rundflug gehen.

21. Mai 2018, 15:42

