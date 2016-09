Sittener Anhänger zwingen Bus-Chauffeure zu ungeplantem Halt

Einige Fans des FC Sitten haben an der Schweizer-Cup-Partie vom vergangenen Sonntag gegen Neuchâtel Xamax offensichtlich alles daran gesetzt, um sich mit Neuenburger Anhängern zoffen zu können.

Ohne einen einzigen Passagier kamen am Sonntag fünf eigens für die FC-Sitten-Fans organisierte Busse vor dem Stade de la Maladière in Neuenburg an. Zuvor hätten rund 200 Sittener Unterstützer die Car-Chauffeure dazu gezwungen, in Yverdon einen unfreiwilligen Halt einzulegen, berichtet «20minutes.ch» am Dienstag. Von Yverdon aus hätten die Krawallbrüder beschlossen, Neuenburg mit dem Zug zu erreichen.

«Sie taten dies wahrscheinlich, um der Neuenburger Polizei ein Schnippchen schlagen zu können», wird Pierre-Louis Rochaix, Sprecher der Neuenburger Polizei zitiert. Die Beamten wurden allerdings rechtzeitig gewarnt und waren auf die Sittener vorbereitet.

Beim Bahnhof angekommen, planten die Sitten-Fans schliesslich, ein Stammlokal der Xamax-Ultras im Stadtzenturm zu erreichen, Die Polizei musste zu Knallpetarden greifen, um die Gäste zerstreuen zu können. Die Sittener fuhren daraufhin damit fort, mit den Ordnungskräften Katz und Maus zu spielen. Die Polizei verzeichnet indes bloss geringfügige Sachschäden.

Der Polizeisprecher von Neuenburg fügt gegenüber «20.minutes.ch» an, dass 80 Agenten während mehr als sieben Stunden wegen des Sechzehntelfinals Neuchâtel Xamax - FC Sitten im Einsatz gestanden seien. Entsprechend teuer werde die Rechnung für den Sicherheitsaufwand ausfallen.

20. September 2016, 19:38

