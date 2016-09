FC Unterbäch feiert 30-jähriges Bestehen

Der FC Unterbäch feiert am Wochenende sein 30-jähriges Jubiläum. Foto: zvg

Der FC Unterbäch feiert am kommenden Samstag sein 30-jähriges Jubiläum. Dieses wird mit dem Meisterschaftsspiel gegen den FC Inter Wiler und anschliessend einem Bar- und Kellerfest im Dorf begangen.

In diversen Bars und Keller im Dorfkern von Unterbäch wird zu diesem Anlass angestossen: Auf 30 Jahre O-Beine und Handspiele, Wunder- und Eigentore, Blutgrätschen und Schwalben, Fehl- und Doppelpässe, Torschützenkönige und Dramaqueens, Flügelflitzer und sonstige Flitzer, Eck- und Alkoholfahnen, Siege, Niederlagen, Auf- und Abstieg.

Der Event beginnt mit dem Meisterschaftsspiel FC Unterbäch gegen FC Inter Wiler auf dem Sportplatz in Unterbäch. Zu diesem Spiel wurden alle ehemaligen gut 90 Spieler des FC Unterbäch eingeladen. Im Anschluss an das Spiel findet im Dorfkern ein kleines Bar- und Kellerfest statt.

Der FC Unterbäch wurde 1986 ins Leben gerufen. Über die letzten 30 Jahre gab es viele Hochs und Tiefs. In den 90er-Jahren konnte man sich als Meister und Cupsieger feiern lassen. Zehn Jahre später fand sich die Mannschaft in der Gruppe C wieder und musste hart kämpfen, damit es weiter ging. Dank dem Einsatz vieler junger Spieler mischt das Team heute wieder im Mittelfeld der Gruppe A mit.

pd/map

06. September 2016, 17:56

