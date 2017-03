Februar war bedeutend zu warm

Der Februar 2017 war schweizweit recht deutlich zu mild. Beim Niederschlag und der Sonnenscheindauer ergibt es dagegen kein einheitliches Bild. Auch das Wallis hatte einen verfrühten Frühling.

Wie MeteoNews mitteilt, war der Februar 2017 schweizweit deutlich zu mild. So beträgt der Temperaturüberschuss bei den betrachteten Stationen zwischen 1,7 Grad in Lugano und 3,5 Grad in Sitten.

Der Februar 2017 reiht sich so recht weit vorne in der Chronik ein, es gab aber auch schon mildere Februar. Bemerkenswert ist, dass am 23. Februar an einigen Stationen die Allzeit-Temperaturmaxima übertroffen wurden.

Beim Niederschlag und der Sonnenscheindauer ergibt es kein einheitliches Bild. So war es teilweise deutlich zu nass (insbesondere in Lugano und Luzern), teilweise aber auch zu trocken (vor allem in der Westschweiz). Die Sonnenscheindauer war vielerorts durchschnittlich, im Tessin ergab sich aber ein grösseres Defizit. Dafür gab es im Wallis rund 13 Sonennstunden mehr als im Schnitt.

01. März 2017, 09:59

