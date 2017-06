Feer «La Ferme» ist im Rennen

Die Nominierungen für den diesjährigen Schweizer Publikumspreis «Best of Swiss Gastro» sind bekannt. Auf der Liste der 144 Nominierten Betriebe steht auch das Restaurant «La Ferme» aus Saas-Fee.

Über 200 unterschiedlichste Betriebe haben sich für den Publikumspreis beworben. Jetzt hat die 32-köpfige Fachjury, welche unter anderem aus bekannten Persönlichkeiten wie André Jaeger und Meta Hiltebrand besteht, die besten Betriebe nominiert. In der Kategorie «Classic» ist auch das Restaurant «La Ferme» in Saas-Fee nominiert. Man kämpfe mit um den Master Best of Swiss Gastro 2018, freut sich der Betrieb in einer Mitteilung.

Vom 1. Juli bis zum 30. September 2017 bewertet das Publikum nun ihre Favoriten in acht Kategorien. Die Bewertung erfolgt einerseits mittels Bewertungskarten, welche direkt in den Betrieben aufliegen oder online verfügbar sind. Die jeweils drei Bestplatzierten pro Kategorie erhalten zusätzlich zum Gütesiegel, Best of Swiss Gastro 2018, einen Pokal. Ende November wird schliesslich die höchste Auszeichnung des Publikumspreises, der Master Best of Swiss Gastro 2018, an den Hauptsieger vergeben.

29. Juni 2017, 19:32

