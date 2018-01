Felssturz donnert auf Strasse am Forclaz-Pass

Seit Samstagmorgen um 6.00 Uhr ist die Strasse zum Forclaz-Pass durch einen Steinschlag unterbrochen. Da die Gefahr noch nicht gebannt ist, wurden mehrere nahegelegene Häuser evakuiert.

Der Steinschlag habe sich 200 Meter nach der Forclaz-Passhöhe in Richtung Trient ereignet, informiert die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung. Am Ort genannt «Ban du Fort» löste sich dabei wegen der Frostwitterung Gestein von rund 3500 Kubikmetern und blockiert nun die Strasse auf einer Länge von 50 Metern. Einige Felsbrocken sind gar bis zum naheliegenden Dorf Trient gelangt.

Da die Gefahr von weiteren Steinschlägen laut Informationen der Kantonspolizei noch nicht gebannt ist, wurden durch die örtlichen Behörden vorsichtshalber drei Wohnhäuser in der betroffenen Umgebung evakuiert. Der Zugang zum Bisse von Trient wurde ebenfalls gesperrt. Zum jetzigen Zeitpunkt geht man lediglich von Materialschäden aus. Untersuchungen seien derzeit im Gange, um diese Hypothese zu bestätigen.

Es laufen diverse Sicherungs- sowie Aufräumarbeiten, um die für mehrere Tage gesperrte Strasse baldmöglichst wieder öffnen zu können. Die Fahrbahn ist bis dahin nicht passierbar. Einzig die Bahnlinie TMR des Mont-Blanc Express bleibt offen und gewährleistet die Verbindung zwischen Martinach und Frankreich. Für nützliche Informationen haben die örtlichen Behörden unter der Telefonnummer 079 418 08 31 eine Hotline eingerichtet.

pmo

13. Januar 2018, 13:10

