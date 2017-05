Felssturzgebiet hat sich beruhigt

Die wegen eines Felsabbruchs seit März gesperrten Wanderwege und Parzellen in der Gemeinde Stalden können wieder frei gegeben werden. Foto: Walliser Bote

Ende März hat sich im «Schwarz Grabu» bei Stalden ein Felssturz ereignet, bei dem zwischen 2000 und 3000 Kubikmeter Gesteinsmasse abgerutscht ist. Einzelne Blöcke waren dabei auch über einen Wanderweg gestürzt. Inzwischen hat sich die Lage im Felssturzgebiet teilweise beruhigt.

Nach dem Felssturzereignis am 30. März im «Schwarz Grabu» auf dem Gemeindegebiet von Stalden blieben die Wanderwege und die alte Strasse sowie die Parzellen im Gefahrenbereich gesperrt. Zusätzlich wurden die instabilen Blöcke mit mit manuellen Messpunkten ausgerüstet, um deren Bewegungen zu überwachen.

Inzwischen habe sich die Lage teilweise beruhigt, informiert die Gemeinde Stalden in einer Mitteilung. Im Ausbruchgebiet hätten die Felsbewegungen soweit abgenommen, dass mit den Felsräumungsarbeiten im Ausbruch- und Ablagerungsgebiet am vergangenen Montag habe begonnen werden können. Die Arbeiten sollen am Freitag beendet sein.

Der untere Wanderweg, der Planetenweg, die alte Strasse sowie die gesperrten Parzellen können daraufhin wieder frei gegeben werden. Der obere Wanderweg Stalden-Zeneggen bleibt vorderhand noch geschlossen, bis eine längerfristige Stabilisierung der Bewegungen eingetreten ist.

Im Abbruchgebiet werden die Felsbewegungen weiterhin überwacht. Allenfalls müssen später weitere Massnahmen wie Sprengung von instabilen Felspartien durchgeführt werden.

pd / pan

05. Mai 2017, 09:47

Artikel teilen