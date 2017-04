Feuer in einer Zelle des Ausschaffungsgefängnis in Granges

Brand | Eine Person in Lebensgefahr

Ein Schwerverletzter bei einem Brand im Ausschaffungsgefängnis in Granges Foto: 1815.ch

Am Sonntagvormittag ist nach einer starken Rauchentwicklung in einer Zelle des Ausschaffungsgefängnis in Granges ein Brandalarm ausgelöst worden. Eine Person wurde durch das Feuer verletzt.

Ein Gefangener im Ausschaffungsgefängnis entfachte am Sonntag kurz nach 11.00 Uhr auf bis anhin unbekannte Weise ein Feuer in seiner Zelle. Angestellten gelang es, den Gefangenen aus der Zelle zu holen. Die aufgebotenen Feuerwehrleute der Stützpunktfeuerwehr hatten den Brand rasch gelöscht. Die anderen Insassen wurden vorübergehend von der Kantponspolizei aus ihren Zellen geholt.

Nach der ersten ärztlichen Versorgung vor Ort, wurde der 19-jährige Marrokaner mit einem Helikopter ins HUG nach Genf transportiert. Er befindet sich in Lebensgefahr. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Untersuchung eingeleitet.

pd/map

16. April 2017, 18:50

Artikel teilen