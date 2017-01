In Zermatt haben sich fast alle an Feuerwerksverbot gehalten

In Zermatt gilt nach wie vor ein generelles Feuerverbot. Während der Silvesternacht waren die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr im Matterhorndorf kaum gefordert (Archiv). Foto: fwztt.ch

Wegen der grossen Trockenheit in der Region und der Anhebung der Waldbrandgefahr auf die Stufe «Gross» am vergangenen Donnerstag durch den Kanton haben zahlreiche Oberwalliser Gemeinden auch im Hinblick auf den Jahreswechsel ein absolutes Feuerverbot ausgesprochen. So auch die Gemeinde Zermatt. Die Stützpunktfeuerwehr zieht rückblickend auf die Silvesternacht eine positive Bilanz.

Neben einem kleinen Flächenbrand im Gebiet Oberhäusern am frühen Samstagabend, der durch Feuerwerkskörpter verursacht worden ist, sei die Lage während den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel in Zermatt ruhig und hinsichtlich Bränden während der Nacht von Samstag auf Sonntag ohne Vorkommnisse geblieben, schreibt die Stützpunktfeuerwehr Zermatt in einer Mitteilung.

Dass es zu keinen weiteren Bränden gekommen sei, führt die Feuerwehr auf das «vorbildliche Verhalten» der Zermatter Bevölkerung und auf die Gäste zurück, welche sich, bis auf einige wenige Ausnahmen, an das generelle Feuerungsverbot im Freien gehalten hätten.

Durch den Verzicht auf Feuerwerkskörper seien in Zermatt keine Flächen- oder Waldbrände entstanden. Auch die zahlreich getroffenen Massnahmen in Bezug auf die Brandgefährdung von Wiesen und Wäldern, welche seitens der Feuerwehr im Vorfeld getroffen wurden, hätten nicht angewendet werden müssen.

Das generelle Feuerverbot auf dem gesamten Gebiet der Gemeinde Zermatt bleibt aufgrund der langanhaltenden Trockenphase jedoch weiterhin in Kraft.

pan

02. Januar 2017, 13:13

