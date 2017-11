Peter Bähler neuer Präsident von Fieschertal

Politik | In stiller Wahl gewählt

Da nur eine einzige Liste eingegangen ist, wurde in der Gemeinde Fieschertal Peter Bähler als neuer Gemeindepräsident in stiller Wahl gewählt. Damit tritt er die Nachfolge für den aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Armin Bortis an.

Bis am 21. November konnten Kandidatenlisten für die Neuwahl des Gemeindepräsidenten von Fieschertal hinterlegt werden. Die Neuwahl wurde nötig, da der bisherige Präsident Armin Bortis aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt als Präsident bekannt gegeben hat. Bortis bleibt im Gemeinderat.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung gestern Abend zur Kenntnis genommen, dass für die Ergänzungswahl eine einzige Liste mit einem Kandidaten eingereicht worden ist, weshalb der Kandidat in stiller Wahl gewählt war.

Da der neue Gemeindepräsident Peter Bähler bisher das Amt des Vizepräsidenten innehatte, muss nun auch für dieses Amt ein Nachfolger gefunden werden.

mas

22. November 2017, 09:45

Artikel teilen