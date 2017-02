«fight all night» zur Fastnachtzeit

Musik | Siebtes Video von «Werli and the melodies»

Versammelt um zu musizieren: «Werli and the Melodies». Foto: zvg

Mit «fight all night» haben «Werli and the melodies» zum Natischer Drachenausbruch ein neues Video veröffentlicht. Es ist das siebte seiner Art zum Album «Leng Zit».

Eine Kurzgeschichte in Bild und Ton, die sich in Kürze wie folgt erzählen lässt: Ein nicht so Durstiger lässt sich von einem etwas Durstigeren bis am Schluss doch noch davon überzeugen, gemeinsam einen heben zu gehen und mit den Musikerkollegen ein Festchen zu feiern. Nachtschwärmer können sich leicht mit der Botschaft dieses Liedes identifizieren.

Der Kampf gegen die nächtliche Stille und gegen das Licht des Tages, sich die Seele aus dem Leib singen und ein Bierchen zu Gemüte führen. Richtig Spass machen solche Nächte jedoch erst, wenn sie mit Freunden geteilt werden können. Einen solchen oder ähnlichen Abend visieren «Werli and the Melodies» am heutigen Freitag an – am Natischer Drachenausbruch im Restaurant Melodie.

pd / pmo

17. Februar 2017, 14:57

