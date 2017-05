Filipponi erhält Priesterweihe in Chur

Am Samstag ist Martin Filipponi aus Gampel in der Churer Kathedrale durch Bischof Vitus Huonder zum Priester geweiht worden. Nächste Woche wird er in Gampel seine Heimatprimiz feiern.

Im Jahr 2009 entschloss sich Filipponi, dem Ruf zum Priestertum zu folgen und die Studien in Philosophie und Theologie zu beginnen. Drei Jahre der Ausbildung absolvierte er an der theologischen Hochschule in Chur und die anderen drei Jahre an der philosophisch-theologischen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz bei Wien.

Zum Pastoraljahr wurde er nach Davos gesandt. Am 8. Oktober 2016 wurde Martin Filipponi in Ibach (SZ) zum Diakon geweiht. Am kommenden Sonntag, 21. Mai 2017 wird er nun in der Pfarrei St. Theodul Gampel seine Heimatprimiz feiern.

pd / pmo

14. Mai 2017, 09:31

