Sehr gute Resultate

Xenia Gallo (2005) aus Brig-Glis, Elin Kluser (2007) aus Naters und Giulia Zenklusen (2008) aus Ried-Brig haben sich während der vergangenen Schwimmsaison in drei starken Qualifikationswettkämpfen einen Finalplatz der RSR (Region Westschweiz) in La-Chaux de Fonds geholt. Damit waren sie jeweils unter den 12 schnellsten Schwimmerinnen der Westschweizer Kantone Jura, Freiburg, Genf, Neuenburg, Waadt und Wallis ihres Jahrganges.

Artikel zum Thema Oberwalliser Wettkampfschwimmer mit guten Leistungen

Zenklusen konnte verletzungshalber nicht am Final teilnehmen. Anders Kluser, die in den drei vorgebenen Rennen von 200m Crawl, 100m Lagen und 50m Delfin ihrer Jahrgangskategorie einen 2., 3. und 6. Platz erreichte, was ihr den sehr guten 4. Schlussrang aller Zehnjährigen einbrachte. Gallo ihrerseits lieferte mit einem 2., einem 10. und einem 11. Platz in 50m Delfin, 400m Crawl und 200m Lagen ebenfalls einen tollen Wettkampf und kam auf den 9. Gesamtrang aller 12-Jährigen.

pd / pmo

14. Juli 2017, 09:00

