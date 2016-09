«Fitness ist meine Welt»

Orhan Ljimani trainiert sechs Mal in der Woche, jeweils für zwei Stunden. Foto: 1815.ch

Orhan Ljimani hat im August in Glis ein Geschäft für Fitnessbedarf eröffnet. Der Bodybuilder hat sich damit einen Traum erfüllt. Sein nächster grosser Schritt wird ein eigenes 24-Stunden-Fitness sein.

Seit fünf Jahren betreibt Orhan Ljimani aktiv den Fitnesssport und das Bodybuilding. Der Gliser war schon immer sportlich unterwegs, neben Break-Dance machte er 15 Jahre lang Judo. Als er sich dabei die Schulter schwer verletzte, konnte er drei Jahre lang keinen Sport mehr ausüben. «Ich wurde stark übergewichtig und fühlte mich unglücklich. Wegen der Verletzung konnte ich lange nichts mehr machen und entdeckte danach das Fitness. Für mich war sofort klar, dass das meine Welt ist.»

Nun trainiert Ljimani fünf bis sechs Mal in der Woche, jeweils für zwei Stunden. «Letztes Jahr bestritt ich zum ersten Mal einen Wettkampf und landete direkt auf Platz zwei. Bei den Schweizer Meisterschaften reichte es dann nur noch für Platz acht.»

Für Ljimani ist aber noch lange nicht Schluss. «Mein Ziel ist es, eines Tages komplett vom Fitness und Bodybuilding leben zu können. Zur Zeit strebe ich eine Trainingslizenz und ein Diplom zur Ernährungsberatung an. Nächstes Jahr kommt dann mein grösster Schritt. Neben dem Supplementen-Geschäft, möchte ich im Raume Brig ein 24-Stunden-Fitness anbieten. Damit will ich mein Hobby zum Beruf machen.»

Der Sport hat in den letzten Jahren starken Zuwachs erhalten.. «Das Fitness ist kein Trend. Die jungen Leute legen immer mehr Wert auf die Gesundheit, essen bewusster und wollen einen guten Körper, das wird sicher auch so bleiben. Das regelmässige Trainieren bietet viele Vorteile, auch im Alter. Deshalb sehe ich meine berufliche und private Zukunft in diesem Sektor.»

Bei einem Athleten der seinen Körper auf ein starkes, muskulöses Erscheinungsbild trimmen möchte, steht vor allem die Ernährung im Mittelpunkt. «Am wichtigsten sind die Proteine. Die nehme ich anhand von Shakes oder Fleisch zu mir. Sechs Monate vor einem Wettkampf gibt es dann nur noch einen sehr einseitiger Menuplan. Fast keine Kohlenhydrate, viel Poulet oder Fisch und natürlich viel Gemüse, damit einen der Hunger nicht plagt. Um den Körper mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralien zu versorgen, nehme ich Nahrungsergänzungen zu mir, welche alle legal sind.»

Bei der Frage, ob er jemals an Doping gedacht hat, muss er lachen: «Wenn ich jetzt nein sage, halten mich alle für einen Lügner. Ich denke, jeder Bodybuilder gelangt irgendwann an einen Punkt wo er das Gefühl hat, dass sein Körper nicht gut genug ist und er es sich überlegt, zu verbotenen Hilfsmitteln zu greifen. Ich hab diesen Punkt allerdings noch nicht erreicht.»

21. September 2016, 07:00

