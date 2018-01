Air Glacier fliegt neu nach Pula

Die Unterwalliser Fluggesellschaft erweitert ihr Angebot und fliegt in der kommenden Sommersaison neu auch Pula an.

Dies teilt das Unternehmen auf seiner Website mit. Pula liegt auf der Halbinsel Istrien, im Norden Kroatiens.

Gemäss eigenen Angaben will man die Mittelmeerdestination zwischen Ende Mai und Mitte Oktober jeweils an den Donnerstagen und Sonntagen anfliegen, dies mit zwei Flügen am Tag. Einer vom Flughafen Sitten aus, der andere von La Chaux-de-Fonds.

Nebst Rettungs- und Transporteinsätzen unterhält die Air Glacier bis dato auch (Flugzeug-)Flüge auf die Insel Elba, nach St. Tropez oder Korsika.

