«Flügel» löst die Getwingbrücke ab

Im Jahr 2014 lancierte die BVZ Holding Gruppe einen Wettbewerb um einen Neubau der Getwingbrücke. Am Donnerstag werden die Arbeiten an der Brücke beendet sein und die Stahlbrücke «Flügel» wird den Platz eingenommen haben.

Seit der Eröffnung der Gornergrat Bahn im Jahre 1898 steht die Getwingbrücke im Dienst. Im Dorfzentrum gelegen, fahren seit über einhundert Jahren täglich die Züge darüber und bringen zahlreiche Gäste auf den Gornergrat. Nun aber hat das fast 120-jährige Bauwerk seinen Dienst getan und wird ersetzt.

Seit Montag wird am Abbau der alten Brücke gearbeitet. In der Nacht auf Mittwoch wurde die neue an ihren Platz gebracht, bis Donnerstag werden dann die letzten Arbeiten am neuen Stahlkonstruckt abgeschlossen sein.

Siegerprojekt stammt aus Zermatt, Brig und Stuttgart

29 Vorschläge aus ganz Europa wurden anlässlich des Qualifikationswettbewerbs um die Gestaltung der neuen Getwingbrücke über die Vispa in Zermatt eingereicht. Nach drei anonymen Beurteilungsgängen stand das Team «Flügel», bestehend aus dem Briger Ingenieurbüro SRP Schneller Ritz und Partner, der Stuttgarter Firma Schlaich Bergermann und Partner sowie den Mooser Lauber Stucky Architekten aus Zermatt, als Sieger fest.

