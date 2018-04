Mit Föhnsturm bis über 20 Grad

Heute am Ostermontag baut sich über den Alpen eine Südföhnlage auf, die bis Mittwochabend anhält. Mit teils stürmischem Föhn werden in den Alpentälern bis knapp über 20 Grad erwartet.

Heute am Ostermontag dreht die Strömung in der Höhe auf Südwest, und auf der Vorderseite eines Tiefdruckgebietes stellt sich über den Alpen allmählich eine Föhnströmung ein. Der Föhn hält in der Folge bis Mittwochabend an.

In den typischen Föhntälern der Alpennordseite wird der Föhn am Dienstag und Mittwoch teilweise Sturmstärke erreichen. Im Urnerland beispielsweise muss mit Böen bis über 100 km/h gerechnet werden. Auch auf den Bergen muss mit Sturm- oder Orkanböen aus Süd bis Südwest gerechnet werden.

Während der Föhn im Norden für teilweise sonniges Wetter sorgt, staut sich im Süden die Feuchtigkeit, hier wird es immer wieder nass. In Summe gibt es von Montagabend bis Donnerstagmorgen am Alpensüdhang etwa 40 bis 70 Millimeter Niederschlag, in den Bergen somit rund einen halben Meter Neuschnee.

Mit dem Föhn wird der Norden gegenüber dem Süden am Dienstag und Mittwoch aber nicht nur wettermässig begünstigt sein, sondern auch temperaturmässig. Mit Föhn kann das Quecksilber stellenweise auf über 20 Grad steigen. Die höchsten Temperaturen sind im Rheintal mit 20 bis 22 Grad zu erwarten, so der MeteoNews-Meteorologe Reto Vögeli.

Damit werden auch die bisherigen Höchsttemperaturen des Jahres (19.8 Grad in Vaduz oder 17.5 Grad in Bad Ragaz) vom 11. März mit allergrösster Wahrscheinlichkeit überboten.

Am Donnerstag ist es im Norden vorübergehend wechselhaft, kühler und windig. Es sind nochmals Schneeflocken bis knapp unter 1000 Meter möglich, bevor ab Freitag der Frühling mit viel Sonne und sehr milden bis warmen Temperaturen zurückkehrt. Im Süden gibt es bereits ab Donnerstag recht sonniges und frühlingshaftes Wetter

pd / zen

02. April 2018, 10:29

