Mit viel Fleiss zum verdienten Zertifikat

Forum Migration Oberwallis (FMO) gratuliert den Frauen Antonia Bumann, Azalea Suarez-Moreno, Qasim Sadeq Sahadan und Akie Matsui-Ruffiner zur erfolgreich bestandenen Prüfung telc-Deutsch B1.

Die Lernenden haben sich mit ihrer Kursleiterin Maria Troillet während rund 35 Wochen motiviert und zielbewusst auf die Prüfung vorbereitet, schreibt das Forum Migration Oberwallis in einer Mitteilung. Sie hätten ihre Prüfung dank der guten Zusammenarbeit mit der Volkshochschule-Präsidentin Edith Nanzer und Geschäftsführerin Maria Grazia Andri in Brig ablegen können. Alle vier Frauen besuchen weiterhin den Deutschkurs beim FMO und streben nun die Prüfung telc-Deutsch B2 an.

Dank der Unterstützung von Kanton und des Kantonalen Integrationsprogrammes KIP bietet das Forum Migration Oberwallis Deutschkurse von ABC-Kursen bis Niveau B2 zu erschwinglichen Preisen sowohl im inneren Mattertal als auch im ganzen Oberwallis an. Es leistet nicht nur mit seinen Deutschkursen, sondern auch mit seinen verschiedenen Integrationsprojekten (FemmesTische, Frauentreff, Fremde unter uns, Vermittlungsstelle interkulturelle DolmetscherInnen, Fest der Kulturen, KulturpatInnen, Sing sin frontières, juristische Beratung) einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Integration im Oberwallis.

Nähere Infos zu Kursen und weiteren Angeboten von Forum Migration Oberwallis gibt es auf der Homepage www.forum-migration.ch.

24. Januar 2017, 21:22

