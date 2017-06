Frankiny holt sich dritten Platz

Radsport | Wieder mit an der Spitze

Kilian Frankiny ist an der Profi-Schweizermeisterschaft in Affoltern am Albis hinter seinen beiden Teamkollegen vom BMC Racing Team Silvan Dillier (1.) und Stefan Küng (2.) nach knapp 210km auf dem dritten Platz gelandet.

Silvan Dillier war der grosse Animator des Tages und war gleich zehn Kilommeter nach dem Start zusammen mit drei weiteren Fahren ausgerissen. Nach rund 100 Kilommeter kam es zum Zusammenschluss, das Feld hatte die Spitzengruppe eingeholt.

Einzig Silvan Dillier blieb hartnäckig und suchte nun alleine das Weite. Er konnte seinen Vorsprung ausbauen auf bis zu vier Minuten. Nachdem der Vorsprung gross genug war, entschieden sich hinten im Feld zuerst Stefan Küng und dann der 23-jährige Natischer Kilian Frankiny, der in einer beherzten Aufholjagd schnell zu Stefan Küng aufschliessen konnte, die Verfolgung des Leaders anzustreben.

Der neue und erstmalige Schweizermeister Silvan Dillier war aber nicht mehr einzuholen und siegte nach 110 Kilommeter solo-Flucht. Dahinter klassierten sich seine BMC Teamkollen Küng auf Platz 2 und Frankiny auf Platz 3.

pd/noa

25. Juni 2017, 17:40

