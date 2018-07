Frauenanteil in kantonalen Kommissionen steigt

In der Amtsperiode 2018-2021 erreicht der Frauenanteil in den Verwaltungskommissionen des Kantons Wallis einen Drittel. Foto: Walliser Bote

In der Amtsperiode 2018-2021 erreicht der Frauenanteil in den Verwaltungskommissionen des Kantons Wallis einen Drittel. Damit wurde das Ziel des Walliser Staatsrats erreicht.

Das politische Bestreben und eine proaktive Strategie hätten ihre Früchte getragen, schreibt die Walliser Staatskanzlei in einer Mitteilung. Für die Amtsperiode 2018-2021 seien 33,3 Prozent der Verwaltungskommissionsmitglieder weiblich. Dies entspreche seit der vorangehenden Periode einer Zunahme um sechs Prozentpunkte. Das vom Staatsrat gesteckte Ziel seien somit erreicht worden.

Die Frauen seien am stärksten in den Kommissionen mit Bezug zum Sozialwesen (45,8%), Gesundheitswesen (38,4%) sowie zum Erziehungs- und Bildungswesen (35%) vertreten. Ein steigender Frauenanteil ist zudem in den Kommissionen mit Bezug zu Kultur, Kunst und Sport (31,9%), Arbeit und Beschäftigung (29,4%), Finanzen (29%) sowie Jagd und Fischerei (34,7%) zu verzeichnen. In den Kommissionen zu den Bereichen Landwirtschaft (14%), öffentliche Sicherheit (16%) sowie Umwelt und Bauwesen (22%) bleiben sie weiterhin stark untervertreten.

pd / zen

12. Juli 2018, 10:28

