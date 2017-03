CVPO-Frauen-Frühstücks-Treffen in Visp: Im Anschluss an die angeregte Diskussion führte Peter Salzmann die rund zwei Dutzend Frauen durch Visp. Foto:

Die CVPO-Frauen trafen sich am Samstag in Visp zu ihrem Frühstücks-Treffen. Themen waren Geschäfte der Eidgenössischen Räte in der Frühjahrsession, u. a. die Altersvorsorge 2020, die Unterstützung des Nachwuchs-Leistungssports und Chlortransporte, die nicht verboten werden.

Im Anschluss an die Bundesthemen schilderte die Visper Gemeinderätin Stefanie Zimmermann ihre Erfahrungen während des Wahlkampfes und gab einen Einblick in die interessante Arbeit als Gemeinderätin. Das Bike-Weg-Projekt verschiedener Oberwalliser Gemeinden stiess bei den Anwesenden auf grosses Interesse. Die CVPO-Frauen werden auch die Idee eines Pilgerweges weiterverfolgen.

Im Anschluss an die angeregte Diskussion führte Peter Salzmann die rund zwei Dutzend Frauen durch Visp. Kompetent und mit Humor verstand er es, die Geschichte von Visp aufleben zu lassen. Das nächste Frühstückstreffen findet am Samstag, 17. Juni 2017, in Zermatt, statt.

25. März 2017, 17:55

