Frauenstimmen Festival startete mit Paukenschlag

...dann schwang sie ihre Tasche in der Luft herum und drosch auf ihren Performancepartner ein. Foto: Walliser Bote

...die Künstlerin dann wieder am Boden kriechend... Foto: Walliser Bote

...setzte selbst zum sterbenden Schwan an... Foto: Walliser Bote

Bei leichtem Nieselregen legte das Frauenstimmen Festival heute Freitag mit einer Strassenperformance der besonderen Art los.

Den Einstieg in den Festival-Freitag machte auf dem Sebastiansplatz Anca Huma mit ihrem Performance-Partner. Ihre Strassenschau brachte die Passanten zum Staunen. Der junge Mann hupte im abgestellten Fahrzeug, während sie zwischen Schaufenstern und Gartenterrassen hin- und hertänzelte und seltsame Verrenkungen machte. Das Duo verfolgte sich um die parkierte Karre, es ging in Tanz- und Kampfposen aufeinander los, bis sie auf ihn einschlug - mit ihrer Handtasche...

Fensterarien einer Briger Sopranistin

Anschliessend erklangen Fensterarien der Briger Sopranistin Loredana Catalano. Eine gut eingefädelte Idee, die auch für einen Wetterumschwung sorgte. Loredana bestritt die Fensterarien gemeinsam mit Milena Erpen, die in der A-cappella-Gruppe «Damenwahl» singt, und Magdalena Stec.

Rhea Manz, Irina Gloor und Maria Abgottspon

Am Samstag beginnt das Festival um 16.00 Uhr auf dem Kirchplatz mit einer Tanzperformance: Rhea Manz und Irina Gloor treten vors Publikum. Gleichzeitig gibt in der Mariengasse Maria Abgottspon ein Popkonzert mit Eigenkompositionen, begleitet vom Gitarristen Christoph Da­yer. Ab 17.30 Uhr spielen Marion Sauder und Romaine Leiggener ein grooviges Basskonzert. Anschliessend verlagert sich das Geschehen in den Werkhof. Um 19.30 Uhr ist die musikalische Artistik-Performance der Walliser Companie «Courant d’Cirque» zu bestaunen. 9 Volt Nelly unternehmen ab 20.30 Uhr eine musikalische Kreuzfahrt.

06. Juli 2018, 22:41

