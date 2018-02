«Freaks» haben sich aufgelöst

Weil ihr im vergangenen November beim Auswärtsspiel des FC Sitten in Basel die Fahne geklaut wurde, hat sich die Ultra-Gruppierung «Freaks Sion» aufgelöst.

Artikel zum Thema Fahnenklau und Platzsturm haben Nachspiel

Drei Basler Fans klauten in der Pause des Spiels vom 18. November 2017, das die Walliser Mannschaft mit 5:1 deutlich verlor, die Fahne vom Zaun des Gästesektors und sind damit in die Muttenzer Kurve zurückgerannt. Aufgebrachte Sittener Anhänger stürmten in der Folge auf den Platz, während die Fahne im Basler Sektor in Flammen aufging. Die Partie musste für gut 25 Minuten unterbrochen werden. Schliesslich verliessen die Gäste-Anhänger das Stadion.

Wie das deutsche Portal «Faszination Fankurve» berichtet, hat sich die langjährige Ultra-Gruppierung «Freaks Sion» nach dem Verlust der eigenen Fahne bereits im vergangenen November aufgelöst. In den letzten Tagen hat sie die Auflösung nun mit einem eigenen Video kommuniziert. Damit folgen die «Freaks» einem Kodex der Ultra-Szene, nach dem bei einem Fahnenverlust die Auflösung erfolgen muss. Nicht selten kommt es nach einer Auflösung aber wenig später zur Gründung einer neuen Ultra-Gruppierung.

Gebüsste Vereine

Erst Ende Januar war bekannt geworden, dass der Verband beiden Vereine Bussen für das Verhalten ihrer Fans aufgebrummt hat. Liga-Krösus Basel musste in der Folge 15'000 zahlen, während der FC Sitten 7000 Franken zu berappen hatte. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League taxierte das Verhalten der Basler Ultras als «provokativ, unsportlich und dreist». Auch die Reaktion des Sittener Anhangs wurde verurteilt und als «gravierend, selbst angesichts der Provokation» eingestuft.

pmo

02. Februar 2018, 19:10

Artikel teilen