Freerider löst im Wallis Lawine aus

Der Freerider in der Lawine. Foto: PrintScreen Youtube

Ein Video das zur Zeit auf Youtube kursiert, sorgt für Staunen. Ein Freerider filmte seine Fahrt abseits der Piste und geriet dabei in eine Lawine.

«Der von der Sonne aufgewärmte Schnee hat sich komisch angefühlt. Und auch die Geräusche, die ich wahrnahm, verhiessen nichts Gutes», so zitiert das Newsportal «watson» den Freerider.

Der Wintersportler fuhr den Plan du Fou im Nendaz Quatre Vallées hinunter und löste dabei eine Lawine aus. Mit seiner Helmkamera filmte er seine Abfahrt. Selbst beim Zuschauen bleibt einem der Atem weg. So schien es auch dem Freerider zu gehen. Im Video ist deutlich hörbar, wie er laut immer wieder Luft holt. Während des Rutschvorgangs versucht er nicht in der Schneeflut unter zu gehen. Deshalb schreibt er auf seinem Youtube-Kanal einen Warnhinweis unter das Video. «Wer abseits der Piste fahren will, sollte dies mit einem geschulten Führer tun.»

noa

21. Februar 2017, 11:25

