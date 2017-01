Freie Fahrt für Zaniglaser auf der Hannigalp

Grächen. Am kommenden Wochenende ist die Bevölkerung von St. Niklaus für einmal gratis auf den Grächner Skipisten unterwegs. Eine Goodwill-Aktion der Touristischen Unternehmung Grächen AG, die sich damit für die Unterstützung aus dem Nachbardorf bedankt.

Wer am bevorstehenden Samstag und Sonntag einen blauen Einheimischen-Ausweis mit Stempel der Gemeinde St. Niklaus vorweist, erhält umsonst einen Skipass. Diese Aktion finde erstmals statt, sagt Berno Stoffel, CEO der Touristischen Unternehmung Grächen AG, auf Anfrage. Damit wolle man sich für die Unterstützung der Gemeinde St. Niklaus bei der laufenden Aktienkapitalerhöhung des Unternehmens sowie für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken. Das Nachbardorf hat einen Betrag in der Höhe von 100000 Franken zugesprochen.

«Wir erwarten eine schöne Beteiligung, da viele Bürgerinnen und Bürger von St. Niklaus sehr interessierte Skisportler sind», betont Stoffel. «Zudem haben wir ein attraktives Programm zusammengestellt.» Neben den Skipässen offerieren die Sportgeschäfte in Grächen die Miete für die Skiausrüstung und die Skischulen bieten am Samstag zwei Stunden kostenlos Unterricht an. Am Sonntag spendiert die Gemeinde St. Niklaus zudem ein Apéro mit musikalischer Unterhaltung im Skigebiet, zu dem, wie die Gemeinde hervorhebt, auch alle Nichtskifahrer eingeladen sind.

Kapitalerhöhung auf Kurs

Die Aktienkapitalerhöhung, die auf minimal 1,5 Millionen und maximal 2,5 Millionen Franken festgesetzt wurde, läuft laut Stoffel noch bis am 22. September 2017. Man sei jedoch gut auf Kurs, die Erhöhung maximal auszuschöpfen. «Bisher konnte neues Aktienkapital in der Höhe von 2,08 Millionen Franken beschafft werden. Damit können die Investitionen in die neue Sesselbahn Plattja und in die Beschneiung getätigt werden.» Insgesamt habe sich eine lange Liste an Aktionären beteiligt, darunter beispielsweise auch die Gemeinde Grächen mit einem namhaften Beitrag.

12. Januar 2017, 10:00

