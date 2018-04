Viel Sonne und noch mehr Musik in Zermatt

Mit dem Song «Dimmi che non passa» schaffte es die damals 19-jährige Violetta Zironi in die italienischen Charts. Am Freitag Mittag spielte sie in Zermatt bei strahlendem Sonnenschein.

Am Freitag Mittag versprühte die Italienerin Violetta Zironi eine Menge Poesie beim Restaurant Alex. Die Singer-Songwriterin mit Jahrgang 1994 ist in Italien bereits seit mehreren Jahren ein Begriff. Im Jahr 2016 verliess sie jedoch Italien und wandte sich den Metropolen Berlin und London zu. Dabei war sie auch schon zusammen mit dem Sänger Jack Savoretti auf Tour, der heute Abend die Zeltbühne bespielen wird.

Ein Jahrgänger der Italienerin wird heute Abend die Bühne im Alex rocken. Der Brite Jake Bugg galt bereits mit 18 Jahren als der Messias des Retrorocks. Gleich sein erstes Album landete in Grossbritannien auf dem ersten Platz. Seither hat er drei weitere Alben veröffentlicht. Am späten Abend wird er zeigen, ob er sein Publikum auch von seinem neuen Album mit Country-Einschlag überzeugen kann.

Im Video ein Eindruck des Konzerts von Violetta Zironi.

mgo

13. April 2018, 13:58

