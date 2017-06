Freysinger wirbt per Videobotschaft für Verhüllungsverbot

Oskar Freysinger wendet sich per Videobotschaft an die Stimmbürger. Foto: Screenshot Video «Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage»

Seit seiner Nicht-Wiederwahl meldet sich der ehemalige Staatsrat Oskar Freysinger zum ersten Mal im Rahmen einer politischen Kampagne zu Wort. Seine Videobotschaft betrifft die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot».

In einem kurzen Video auf der Facebookseite der Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», lanciert vom Egerkinger Komitee, wendet sich alt Staatsrat Oskar Freysinger an die Stimmbürger. Er ruft die Zuschauer dazu auf, die Initiative zu unterschreiben, denn «in der Schweiz schaue man sich in die Augen und ins unverhüllte Gesicht».

13. Juni 2017, 20:48

