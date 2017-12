Ein milder Abschied

Wetter | Warme Temperaturen im Flachland - kühler in den Alpentälern

Mit etwas Südwestwind floss heute milde Luft in die Schweiz. So konnten Temperaturen bis knapp über 15 Grad registriert werden.

Im Flachland lagen die Temperaturen am Nachmittag verbreitet über 10 Grad, in den Alpentälern war es etwas weniger mild, weil es hier kaum Wind gab. Im windschwachen und schattigen Schiers und Meiringen stiegen die Temperaturen beispielsweise nur auf 1,0 Grad beziehungsweise 2,8 Grad. Ein ähnliches Bild auch im Wallis: In Visp etwa wurden 2,5 Grad registriert.

In der Nacht auf morgen Neujahr erreicht die Schweiz aus Westen eine Kaltfront mit auffrischendem Wind und Regen. Die Schneefallgrenze sinkt knapp unter 1000 Meter. In den kommenden Tagen ziehen immer wieder Störungen mit starken bis stürmischen Winden und teils kräftigen Niederschlägen durch. Auf den Bergen kommt viel Neuschnee zusammen, die Lawinengefahr bleibt kritisch oder verschärft sich sogar noch.

31. Dezember 2017, 18:32

