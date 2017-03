Mildes Frühlingswetter hält Einzug

Mit Frühlingswetter in die neue Woche. Foto: Willy Zengaffinen

Diese Woche bestimmt ein kräftiges Hoch über Mitteleuropa das Wetter im Wallis. Es bringt zunehmend warmes durchwegs trockenes Frühlingswetter in den Alpenraum. Nach Wochenmitte wird es zunehmend föhnig.

Am Montag wird es schön mit viel Sonne. Am Nachmittag ziehen aus Norden hohe Wolkenschleier auf. Dazu weht ein teils mässiger, in den Bergen böiger Nordwind. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 15 Grad. Die Nullgradgrenze liegt tagsüber bei rund 2600 Meter.

In den nächsten Tagen weiterhin schönes, oft strahlend sonniges Hochdruckwetter mit kalten Nächten und tagsüber 15 Grad im Rhonetal. Am Freitag mit Südföhn sogar 20 Grad.

pan

13. März 2017, 09:18

