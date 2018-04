Die akademische Studentenverbindung Fryburgia aus Freiburg besuchte am Samstag Brig. Aus Anlass ihres 100-Jahr-Jubiläums hielt sie nach einer Besichtigung des Stockalperschlosses ihr traditionelles Osterlamm-Essen im Kollegium Spiritus Sanctus ab.

Die Studentenverbindung Fryburgia wurde 1918 in Freiburg gegründet. In diesem Jahr feiert sie ihr 100-jähriges Bestehen mit Anlässen an verschiedenen Orten in der ganzen Schweiz, an denen sie über eine starke regionale Altherrenschaft verfügt. Am Samstag machte sie Halt in Brig. Rund 70 ehemalige und aktive Studenten besichtigten mit ihren Partnerinnen das Stockalperschloss. Anschliessend begaben sie sich zum traditionellen Osterlamm ins Kollegium Spiritus Sanctus.

Dieser Anlass wurde vor rund 30 Jahren von den Walliser Altherren der Fryburgia in Anlehnung an das Osterlamm der Bruderschaft in Brig ins Leben gerufen. Anlässlich des Jubiläums nahmen Altherren aus der ganzen Schweiz sowie aktive Studenten am Osterlamm teil. «Das Osterlamm steht für Versöhnung, Brüderlichkeit und Freundschaft», betonte Beat Schmid v/o Bäggs, der Organisator des Anlasses in Brig.

Starker Bezug zum Oberwallis

Wie die Brigensis am Kollegium Brig ist auch die Fryburgia eine Sektion des Schweizerischen Studentenvereins. Sie wurde 1918 an der Universität Freiburg gegründet. Als schweizweit zweite sogenannte Reformverbindung wandte sie sich gegen die strengen Formen der damaligen Studentenverbindungen.

Heute gehören der Fryburgia etwa 20 Aktive und 300 Altherren an. Eine starke Präsenz hat die Fryburgia auch im Oberwallis, wo ihr mehrere namhafte Persönlichkeiten angehören.

pd/msu

08. April 2018, 13:32

Artikel teilen