FDP stellt fünf Kandidaten

Die Kandidaten der FDP für die Grossratswahlen 2017 stehen fest. Für Visp treten Christoph Föhn, Visp, Iris Kündig, Zermatt, Jonas Egli, Visp und Gerold Baudinot, Saas-Almagell. Für den Bezirk Leuk stellt sich Andreas Borter aus Turtmann zur Wahl.

Die FDP zeigt sich kämpferisch und ist sich vor allem im Bezirk Visp ihrer Stärke bewusst. Mit den Kandidaten will man die Wahlniederlage vor vier Jahren wettmachen. «Mit Iris Kündig und Christoph Föhn haben wir zwei etablierte Politiker. Wir treten zuversichtlich in dieser Wahl an», so Jonas Egli, Grossratskandidat.

pd/noa

28. Januar 2017, 11:00

